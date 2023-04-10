韓劇「黑暗榮耀」講述校園霸凌事件，讓校園淪為地獄，孩子走投無路尋死。民進黨立委范雲10日上午指出，不適任教師難以退場，是校園霸凌持續惡化的重要原因之一，她要求教育部確實淘汰，並拋出3解方，包括建立不適任教師行為判准，身心嚴重侵害不再為解聘必要條件，同時推動修法，讓受害學生成為教評當事人。

立法院教育及文化委員會上午針對「台中豐原高中教師霸凌學生導致自殺憾事」進行專案報告，邀請教育部長潘文忠等部會官員備詢，范雲會前邀集民間團體和高中學生舉行「校園霸凌悲歌何時休？淘汰不適任教師為何那麼難」記者會，分析具體案例並提出三問題、三解方，要求教育部立即研議處理。

范雲指出，教育部統計，國高中小校園霸凌通報案件2016年607件，2021年1089件，多了快八成。確認案件則是從2016年的167件，到2020年的238件，多了快4成，且這絕對是被低估的數量；國家人權委員會的問卷調查也顯示，有41％左右的中小學學生表示，曾聽過學校老師以羞辱性的言語貶低、嘲諷或威脅。

范雲認為，教師本應是防制系統的一環，但現況卻是本身為霸凌者的教師，或面對霸凌事件消極不處理的教師，都還能持續在校園任教。不適任教師難以退場，是校園霸凌持續惡化的重要原因之一。

范雲說，目前校園「師對生」侵害，主要有「不當管教」、「霸凌」、「體罰」及「性平事件侵害」4個樣態，但淘汰不適任教師有3個明顯的問題，首先教師不適任行為無具體判準， 以受害者是否遭受身心侵害做為審議標準極其荒謬，以及學校體制裡受害學生被噤聲和失去當事人地位。

她最後也提出3個可能解方，要求教育部立即研議處理，首先，建立教師不適任行為判準，先說明清楚規則，讓老師們不再無所適從；第二，推動以教師行為做為是否不適任之審議基準，不再以受害者是否遭受身心侵害做為審議標準；第三，賦與不適任教師案件中受害學生之當事人地位，讓學生自己說話。

人本基金會執行長馮喬蘭說，台灣對於教師不適任行為沒有具體的判準，以致於真的發生事件時，防制小組可以憑感覺做出判斷。若以《英國教師標準》來看，若老師有帶頭霸凌的情況，將受到終身解聘的處分，不能在英國境內任何學校從事教學工作。

青年民主協會理事長張育萌說則以2年前高雄中學老師霸凌案為例說明，就算老師行為明顯已達不適任的標準，因為教評會沒有學生代表的設置，終究形成「師師相護」，不適任教師始終難以淘汰。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖則從學生角度出發，認為要解決校園霸凌和不適任教問題，有兩個重點。第一，教師職責愈重，便應獲得更多資源支持，請為擔任級任老師與行政職的教師提供充足資源支持，包括諮詢管道、督導機制、教育訓練、減少授課時數及增加薪資加給等各項必要協助。第二，針對教師不當行為，除依法啟動調查外，應即時為學生提供必要協助。

現為和平高中學生，擔任行政院及新北兒少代表的聞英佐則強調，學生遭受不當管教向學校提出申訴時，常常在申評會時會遭到刁難，以致沒辦法表達自己的意見；申訴事件後，校方或教師也可能以不當的日常管教、特意調低該生分數等手段報復學生。