高雄流行音樂中心（高流）將於5 月13、14日母親節檔期舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，復刻演出重現長輩們當年的青春記憶。2023年演出卡司延續去年首演華麗陣容，分別由綜藝天后白冰冰、歌后葉璦菱帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容和西卿、黃妃、澎澎等巨星演出。去年曾參與演出B咖天后王彩樺及邵大倫，則將擔任今年演出主持人，王彩樺笑說，去年演出台上換衣服造成演出高潮，「今年會好好善盡主持人的職責，讓每個演出的來賓可以在舞台上盡情地演出。」

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳的演出標榜的就是眾星雲集，每位登台藝人都能歌善舞，各有獨門十八般武藝，能夠勝任整場演出的主持人，除了要能承接不同藝人的演出，還要身兼最稱職的紅花綠葉，能演能唱與現場反應功力自然也不在話下。去年張秀卿與邵大倫搭檔獲好評，今年則由王彩樺與邵大倫主持，很期待會與領銜的白冰冰、葉璦菱，以及多位大牌藝人激盪出精彩的秀場火花。

當年曾登上高雄藍寶石秀場舞台，也曾與主持界天王豬哥亮同台演出的王彩樺，連續兩年獲邀到高雄參與復刻版的藍寶石大歌廳演出，今年更是肩負兩場演唱會的主持重責大任，從當年的開場小秀躍昇為主持人，可說是第一手見證與延續藍寶石昔日風華的最佳代言人。

當年曾登上高雄藍寶石秀場舞台的王彩樺，今年接下「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」的主持棒。(高雄市文化局提供)

王彩樺在演唱會開演前，分享自己的藍寶石回憶。她表示，自己是從唱歌廳秀起家，在那個時代留下很多難忘的回憶，也在那個年代奠定了演出的養份，跟長輩學習專業的歌唱舞蹈、表演來精進自己。這次再度跟多位秀場前輩合作，讓人印象深刻的就是冰冰姐的和服秀，在當時可說是空前絕後，這次也很期待再度看她的歌舞秀，保證絕對是值回票價。

針對今年藍寶石大歌廳選在母親節檔期演出，王彩樺有感而發說，從小媽媽就離開了，小時候沒有過過母親節，也因此對這個節日會特別傷感。一直到自己結婚，有兩個女兒後才開始對這個節日有感覺。印象中母親節女兒會寫小卡片、買小耳環配件送她，讓她覺得女兒很貼心。今年母親節在舞台上和長輩、歌迷一起欣賞藍寶石演出，覺得更有意義，「也希望大家帶著爸爸、媽媽、長輩一起來感受一下，當年父母年輕時代的歌舞秀。」

另一位「連莊」擔綱的主持人邵大倫，日前才登上高雄大港開場女神龍舞台，提前與台語歌后蔡秋鳳合體演出，對連續第二年參與藍寶石大歌廳演出還是表示「誠惶誠恐」，主要是因為每個登上藍寶石演出的前輩，不僅舞台經驗十足，要接得住他們的梗，非常需要很強大的臨場反應，希望自己的主持能更加分，呈現台上所有前輩完美的演出。

「連莊」擔綱的主持人邵大倫，第二年參與藍寶石大歌廳演出還是表示「誠惶誠恐」。(高雄市文化局提供)

邵大倫也透露：「常常在壓力很大的時候，就是看豬哥亮大哥主持的歌廳秀來紓壓，每個橋段都倒背如流，這一次買票的人相信也都是藍寶石大歌廳的鐵粉，會安排一些熟悉的橋段讓大家回味！」

日前才發行新專輯《出一支喙》的邵大倫表示，這張專輯代表的意義就是自己不管是主持、歌唱、模仿、配音或是舞台劇演出，可說都是靠「一支嘴」來完成工作，這次藍寶石大歌廳參與的前輩，也都是「出一支喙」，在台上帶給大家歡樂以及難忘的回憶。他說：「最期待和澎澎姐相見，因為自己可說是在嬰兒時期拿著奶瓶開始，就是看著澎澎姐的節目長大，這一次夢想解鎖和偶像同台，真的是很難得的體驗。」

高流表示，「2023 真愛秀．藍寶石大歌廳」兩場演出於母親節檔期5月13、14日登場，門票上在3/18開賣後，已吸引不少「藍粉」搶票，除了最優惠的520元座位早被搶購一空，一樓特區中間位置，以及二樓靠近舞台的B、C、D等區位置也所剩無幾，提醒歌迷要把握機會趕緊提前購票，除了體驗秀場的昔日風光，給長輩一個充滿回憶的母親節。