伴侶偷吃劈腿，都會對另一半造成巨大的傷害，一名人妻日前指出，老公在婚後半年坦承在交往期間曾偷吃前女友，讓她始終無法釋懷，還提出離婚，不過婚後3年因為生病洗腎，老公捐腎給她，如今她已移植一年，苦惱是否要放下老公偷吃的事，全然接受老公的過去。

原PO日前在Dcard發文，與老公交往2年後步入婚姻，但婚後半年，老公突然坦承在交往第一個月時，曾與前女友上床，但覺得對不起原PO，之後與前任劃清界線，不再往來。原PO知曉後頓覺晴天霹靂，覺得自己的後半生都毀了，嫁給一個善於做表面功夫的渣男。

原PO指出，上一段感情因為被劈腿過，變得很沒安全感，雖然老公平時對她溫柔體貼，不過信任已完全破滅，憤而提離婚，但老公死不答應，兩人關係也降到冰點。然而婚後3年，她因為生病需要洗腎，老公不忍她受苦，毅然決然捐腎給她，還奇蹟似的配對成功，如今已移植一年，兩人沒有小孩，讓原PO很糾結是否要接受老公的過去，今後不再提起。

文PO出後，許多網友勸原PO選擇原諒，「父母兄弟都不一定會捐腎給你，你自己看用什麼觀點看這件事情」、「這真的要放下，既然他這麼愛妳，如果還要記恨，那就真的是妳自己過於苛刻」、「腎臟拿去賣至少20萬美金，還不知足」；不過也有人說「後續做很多彌補卻還是沒辦法挽回，真的好慘」、「不能原諒對方沒問題，那當初就不要接受對方的腎啊」。