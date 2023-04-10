艾司摩爾向經濟部申請「A+企業創新研發淬鍊計畫」，經濟部官員透露，將以兩面向審查，包括如何協助供應鏈技術升級以及國產自製率，最快5月拍板定案。

經濟部長王美花10日上午出席立法院經濟委員會，她表示，台灣是最先進晶片製造產地，看到國際大廠來台灣投資，也希望可以藉由這些投資案來帶動台灣設備、材料廠商與國際大廠合作，行程更好的供應鏈生態系、提升台灣設備與材料廠商、促成產業升級，這是經濟部非常重要國際大廠帶動國內廠商升級的重要措施。她說，艾司摩爾的申請案預計將在4月下旬進行，經由專家學者審查，經濟部也會要求他們來進行相關評估。

美國晶片法案正式預告之後，引起台灣半導體廠商們反彈。王美花表示，目前有掌握到台積電有與美方溝通美國晶片法相關補貼細節，經濟部也會站在政府角度與產業界有很密切的了解，希望相關補貼立法細節不要影響到雙方產業合作、以及影響產業相關建置成本，由於美晶片法案還在60天法案評估期，經濟部也會密切了解相關進展。

另外，蔡英文總統出訪美國，王美花認為，這也顯示台灣與美國有很好的關係、獲得美國兩黨支持，外界雖然認為沒有帶回新的貿易協定，但目前台美21世紀貿易倡議進展順利，也因為這些政府相關協議獲得兩黨支持才會順利維繫台美之間友好關係。