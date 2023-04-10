台灣證券交易所近期馬不停蹄赴海外引資，4月3日至6日在日本與多家投資銀行、大型基金、知名證券公司等重要機構投資人會談，介紹台股基本面、殖利率優勢，以及ESG等最新市場發展，提升台灣資本市場國際能見度與吸引力。

日本重要機構投資人樂見證交所積極推動ESG生態系，對於降低投資風險有正面效益，另對新商品、公司治理、股務、交易及結算制度等表達意見，將作為證交所未來改革的重要參考。

這次赴日引資仍由證期局長長張振山、證交所董事長林修銘親自率領團隊，透過與證交所長期密切合作的跨國銀行，與五家日本重要機構投資人，包括投資銀行、大型基金、知名證券公司等展開會談，深入探討台股投資優勢和市場發展，並即時回饋外資意見。

延續先前新加坡引資形式，證交所這次再次採一對一拜會重要投資人，除雙方可進行深度交流強化信任基礎，更可依據需求，客製化所需產品與服務及提供所需資訊。

證交所表示，台灣上市公司2022年營收達1.31兆美元，年增5.34％，並再締新猷，以預計可配發現金股息來看，預估殖利率接近5％，在全球居前段班。面對美中貿易衝突，及早布局全球，加強與多個國家的合作開發活動，建立更多元、更彈性的全球供應鏈。

今年來外資買盤持續回籠，截至3月底已淨買超台股逾73億美元，持股比重近四成，成交量亦超過三成。

近期台灣資本市場重要發展方面，證交所結合證券市場參與者力量共同打造ESG生態系，除預計7月推出ESG資訊平台供投資人查詢上市櫃公司相關資訊外，並將擴充現有公司治理評鑑永續發展構面、辦理ESG評鑑、協助企業進行碳盤查，及透過ESG相關指數及商品發行，引導資金投入永續發展。

證交所也全力推動創新板，鎖定具發展潛力的數位科技、生技醫療及乾淨能源等產業的公司，提供台灣新創公司籌資管道，及投資人參與具潛力的台灣優質企業成長的機會。

為讓投資人能更關注企業生態系及未來發展性，證交所規劃調整上市公司產業分類，新增數位雲端、運動休閒、綠能環保及居家生活等新類別，使具特色上市公司發揮群聚效應，達到聚焦效果。

同時，主管機關對日本機構投資人分享將以永續發展為主軸，推動上市公司重視淨零、強化永續治理文化、永續資訊揭露等倡議行動，並將持續為台灣打造多層次資本市場及強化金融數位轉型，重視金融網路安全。

針對個別投資人關切議題，證交所將進行回覆，並瞭解投資人全球布局考量，蒐集對我國資本市場建言，以增強國際投資者對台灣金融市場的信心與投資意願。

此行並與日本交易所進行高層會談，交流雙方市場近期發展，鞏固臺日交易所往日友好情誼，並拜會新任日本交易所總裁。

證交所表示，這次赴日引資將有助於提升台股國際形象，建立與國際重要投資機構的長遠交流合作，鼓勵更多國際投資者來台投資，進一步推動台灣金融市場與經濟發展。

總結證交所先後前往新加坡及日本拜訪五家保管機構、五家證券商、六家基金及資產管理公司、二家銀行及保險公司，成果相當豐碩。

「台灣邁出去，世界走進來」，接下來證交所還規劃兩場一對一拜會主權基金、退休基金，以及持股或交易占比居前的重要機構投資人，及六場海內外上市櫃公司引資說明會，目標區域包括香港、馬來西亞、紐約等，深化與國際重要機構投資人的長期關係。