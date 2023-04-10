消保處表示，近年線上消費盛行，再加上疫情的影響，民眾大量透過電商平台進行購物，也因此衍生相當數量的消費糾紛案件。經統計，去年6家知名電商平台被申訴案件量的排序如下：

一、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司2,743件，較前年減少1,326件（減少32.6％）。

二、富邦媒體科技股份有限公司1,124件，較前年增加59件（增加5.5％）。

三、網路家庭國際資訊股份有限公司475件，較前年增加10件（增加2.1％）。

四、露天市集國際資訊股份有限公司330件，較前年減少36件（減少9.8％）。

五、香港商雅虎資訊股份有限公司172件，較前年減少61件（減少26％）。

六、東森得易購股份有限公司113件，較前年減少51件（減少31％）。

另依消保處統計，被申訴原因及前三名為瑕疵品爭議約占31.7％；產品內容爭議約占13.3％，主要為顏色、形狀、體積及數量不同；退費爭議約占10.7％，主要為時間延遲及數額短缺。

在商品類型部分前三名，則為家電及周邊產品約占14.8％；通訊及周邊產品約占10.4％；服飾、皮件、鞋類約占9.6％。

消保處表示，雖去年電商平台被申訴量減少，但平台的管理及服務的品質仍有相當改善空間，因此，已函請電商平台的主管機關數位部，督促要求電商平台業者持續精進各項保障消費者權益的措施，減少消費爭議案件。

最後，消保處呼籲消費者，網購商品或服務有一定風險，應瞭解賣家及電商平台的信譽，並善用第三方支付或平台業者提供「價金保管機制」，發生消費糾紛時，較能維護自身之權益。其次，除非有消費者保護法規定的「合理例外情事」，消費者可於收受商品或接受服務後7天內向企業經營者主張無條件解除權，且不需負擔任何費用，以維護自身權益。