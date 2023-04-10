根據富達資料顯示，近周各區域非投資等級債資金流向部分， 美國非投資等級債轉為買超，單周買超39.2億美元；歐洲非投資等級債轉為買超，單周買超2.3億美元；然而亞洲非投資等級債還持續賣超，目前已連九周賣超，單周賣超2.7億美元。

另在新興市場債券資金流向部分，新興市場美元債連八周賣超，但單周賣超只有0.712億美元；新興市場當地貨幣計價債連三周賣超，單周賣超4.0億美元。

對於債市後市展望，元大2至10年投資級企業債券基金研究團隊表示，今年在聯準會接近升息尾聲的大架構下，整體來說將有利債券表現，不過這並不代表債券表現將可一路順遂，舉凡個別企業出現違約事件帶來的恐慌，或是通膨走勢反覆造成利率明顯甩動等等，都可能加大市場波動度與操作難度。不過，投資級公司債主要參與者皆為法人，一般投資人較難直接觀察到投資級公司債的市場變化。

另外，晨星基金投資團隊也提到未來債市可以再關注二項情事發展，一、美國債務上限的討價還價。許多國家未來面臨艱難的選擇，於債務水位高漲以及支出/稅收之間的艱難選擇。拜登總統提出了一項加稅計劃。這將引起激烈爭論，但這是一種潛在的情況，其他國家將需要追隨這種作法，以維持審慎或不過高的債務水準。二、是日本央行未來面臨的挑戰。在金融動盪之前，日本10年期債券超過了日本央行的政策上限。儘管其隨後下降至0.3％，但日本央行將如何實現貨幣政策正常化的問題仍然存在。

總之，升息進入尾聲之際，法人表示，雖然對債市有利，不過，目前面臨到詭譎多變的市場，債市依然會持續波動。