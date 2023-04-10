合併後，以冠科美博為存續公司，在3月30日於美國紐約納斯達克（Nasdaq），以股票代號「APLM」（普通股）與「APLMW」（認股權證）上市掛牌交易，完成SPAC上市流程，展現從無到有在美「造殼上市」。截至4月9日為止，冠科美博市值約為10.58億美元（約合新台幣321.6億元）。

SPAC是美國資本市場提供新創公司快速募資的管道，其允許SPAC先募資，再找尋標的併購，完成併購後，再掛牌上市。因此SPAC被稱為「空白支票公司」，也有人稱這模式為「造殼上市」。

不過，根據美國證管會（SEC）的法規，此一管道具有2年的時效限制。SPAC掛牌成立後，必須在12至24個月的期限內，找到標的公司併購，並完成上述流程；若未能成功，公司必須支付巨額的延期費用，若多數股東不同意延期併購時間，就必須解散公司。

冠科美博完成合併交易後，總價值為9.23億美元（約新台幣281億元）。該公司有9個從早期階段到臨床三期的產品線，包括小分子標靶藥物以及生物製劑等新藥，目前已經有6個藥物進入臨床試驗階段。

進度最快的小分子標靶藥物Vebreltinib（APL-101），已經完成美國FDA以c-MET失調引起的非小細胞肺癌（NSCLC）與多種實體腫瘤的二期臨床試驗並取得孤兒藥資格，可望在今（2023）年後，經由加速審批（Accelerated Approval）方式申請在美取證上市。

取得此藥物授權的中國授權方北京普潤澳，已在去（2022）年9月，取得中國大陸的優先審批資格，可望在今年取證（NDA）。

另一個授權引進在中國大陸開發的主力產品uproleselan（APL-106）則已得到突破性療法資格，目前正在中國進行急性白血病（AML）三期臨床試驗；美國授權夥伴Glycomimetics的三期試驗也已接近完成。

繼冠科美博後，Maxpro創辦人兼執行長（CEO）陳鴻榮表示，目前也在張子文創立的免疫功坊，進行募資。張子文具有研發多項抗體新藥，且在Nasdaq成功上市與授權經驗，免疫功坊旗下具有多種具龐大市場潛力的新藥，是國內生技投資的下一個指標個案之一。