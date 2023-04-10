國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今發布「雙英出訪」後，民眾對雙英出訪觀感民調。民眾對於雙英出訪的評分，滿分10分，蔡英文平均獲5.56分、馬英九獲5.66分。而民調也顯示，認同兩岸應該多交流，台灣安全才有保障的民眾，有62.3％，江指出，認為兩岸不要交流的主要來自綠營選民，綠營有51.3％認為不交流才有保障。

對於雙英出訪評價，滿分十分，交叉分析顯示，民進黨支持者給予蔡英文7.72分，給予馬英九3.59分，國民黨支持者給予馬英九7.49分，給予蔡英文4.41分，無政黨傾向者分別給予蔡英文5.57分與馬英九5.75分。江啟臣表示，台灣選民對於雙英基本都持肯定態度，兩人此行鞏固原本支持者，也都有增加中間選民的支持。

對於該親美還是親中，或是保持等距？38.4％民眾認為該親美，6.9％民眾認為該親中，有50.3％的多數民眾則認為要保持等距。另外，在美中台三方關係中，有41.9％民眾認為，台灣扮演三方之中的關鍵角色。

至於有人分析台灣只是美國與中國大陸角力的棋子，對於這樣的觀點，有61％民眾贊同，34.9％不認同。

而馬此行談到九二共識，一中各表，對於是否同意以「九二共識」為兩岸對話基礎，民眾看法兩極，有48.8％民眾贊同，但也有44.1％不贊同；但如果是「基於中華民國憲法的九二共識」作為對岸交流對話基礎，支持者提升到53.4％，不同意者降低到39.3％。

民調也詢問對於馬政府親美和陸的外交休兵以及蔡政府親美抗中的外交競爭，哪個民眾較認同，42.3％民眾認同馬政府外交休兵，33.9％民眾認同蔡政府外交競爭。此外，有44.1％民眾較滿意馬政府時的兩岸關係，36.9％滿意現在蔡政府的兩岸關係。

此次民調由啟思民本基金會4月7日至8日在網路進行調查，以 Facebook問卷進行，有效樣本1088 份，抽樣誤差在95％信心水準下，正負3.0％內。