半夜200斤大黑豬來敲門，桃警優勢警力成功圍捕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

半夜200斤大黑豬來敲門，桃警優勢警力成功圍捕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

一隻近200斤的巨大黑豬，凌晨5點跑到桃園龜山區大湖路上的倉儲工廠，不斷衝撞鐵門，暗夜巨大聲響，嚇得剛上工的42歲葉姓老闆忙報警，龜山警方出動6名警力，就地取材以軟水管攔截，待大黑豬體力不支進一步圍捕，並通知動保處帶回，結束人豬大戰。

半夜200斤大黑豬來敲門 倉儲門凹、人嚇歪

龜山區大湖路某倉儲，凌晨5時許突然出現一隻巨大黑豬不斷衝撞鐵門，42歲葉姓倉儲老闆才剛上工，聽到巨大聲響，且鐵門已被撞凹，連忙報警求助。

坪頂派出所前後出動6名警力，將目測近200斤的大黑豬團團包圍，黑豬見眼前人牆重重阻擋，幾度想衝破封鎖，卻仍不敵優勢警力，耗盡體力，透過社區廣播網協尋鄰里是否有愛豬走失未果，警方立即聯繫動保處，由動保人員將黑豬帶走，終於結束這場人豬大戰。

坪頂派出所所長孫維鴻肯定與讚揚同仁在兼顧民眾需求及愛護動物下，以最安全、和平的方式完成任務，他也呼籲家中有圈養動物的民眾，應隨時注意防止其走失，以免發生意外。