7月起，竹市開車族要注意了！新竹市政府為解決車輛長期占用裝卸貨停車格問題，將於7月起於竹市23處路邊「裝卸貨停車格」試辦智慧停車收費及科技執法，解決裝卸貨停車格周轉率低的問題，保障真正有裝卸貨需求民眾的使用權利。

市長高虹安表示，打造新竹市成為1座智慧、科技城市是上任後逐步要完成的首要目標之一，智慧停車設備不僅能解決人力不足問題，更可提高行政效率，同時透過網路及後台管理，精準掌握停車使用狀況，也能即時發布讓用路人查詢。

此外，透過智慧計時及影像辨識，提高停車位周轉率，讓真正有需求的民眾都可以使用公共停車資源，若試辦計畫成效良好，未來將逐步擴大實施。

交通處長倪茂榮表示，市府畫設裝卸貨停車格提供店家或物流車輛等有裝卸貨需求的車輛使用，希望提供裝卸貨專用停車格，減少車輛違規占用道路，影響行車效率及安全的問題。

但目前裝卸貨車格，每小時收費20元，未搭配限時措施，導致無裝卸貨車輛長時間占用車格，讓真正有裝卸需求的車輛無法使用。

為解決裝卸貨車格長時間占用問題，將於今年7月起，在全市23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱開單，搭配科技執法，停車超過1小時，智慧車柱立即拍照存證，後續處理開罰事宜，也解決警察巡邏人力之負擔。

倪茂榮說，過去路邊停車格的管理方式主要是以人工收費，不僅收費效率低、耗費人力、停車單易遺失，且無法即時掌握路邊車格使用狀況等問題。

智慧停車柱開單設備透過智慧計時及影像辨識，取代傳統人工巡場開單，採無紙化收費，不僅能夠提升作業效率及精準管理停車格使用狀況，同時以科技執法來解決裝卸貨車輛長時間占用、占用取締不易等問題。

交通處表示，裝卸貨停車格試辦智慧停車開單及科技執法，有30分鐘的緩衝時間提供裝卸貨車輛免費停車，第2個30分鐘則收費30元（未滿1小時以1小時計算），此外，科技執法時間為自停車起1小時後開始執行，將依道路交通管理處罰條例第56條處600元至1200元罰款。

交通處表示，智慧停車柱系統採雙AI車牌辨識運作，不僅作業速度快、辨識準確度高達99.99％，當車輛停入車格後，自動偵測並建立車輛停靠的照片及數據資料即時傳送至系統後台，同時提供辨識、計時及收費等多種功能，且內建電池並以太陽能綠色能源做為備援電池充電使用，讓民眾進出停車更安全、方便及達到低碳環保節能目的。

使用者取車時可直接以手機掃瞄QR-code後，進行多元支付繳費，並享有停車費9折優惠。