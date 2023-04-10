「以鄰為美、不應以鄰為豁！」沙鹿區一處建案工地，自施工以來附近民眾發現施工造成排水不良，汙水嚴重淤積，夏日蚊蟲孳生影響居民生活品質，要求市府不應視若無睹，任由百姓身受其害？台中市府強調，已洽陳情人，近日將邀相關單位會勘，並進一步釐清解決方案。

民眾陳情表示，他們住在沙鹿區排水系統的末端，因被建案施工完全堵住，造成排水不良汙水嚴重淤積；近期天候轉熱造成蚊蟲孳生，民眾不斷向權責單位陳情，卻未能獲得重視及改善。甚至要附近民眾把自家的地基墊高，蚊蟲要自己投藥撲滅等，排水末端積水問題申訴無法獲得解決。

市政府說，民眾投訴沙鹿某處建案工地，因施工導致排水不良？該建案領有建造執照，為地上14層、地下2層的建築物，並領有使用執照；針對排水溝設置疑義，都發局於今年2月24日曾辦理會勘，發現該排水溝非屬道路排水系統，且排水溝位於新建工程基地內。

都發局強調，依據建築法第68條規定，承造人在建築物施工中不得損及道路，溝渠等公共設施，經查違反規定可依同法89條規定，裁處新台幣1萬8000元並限期改善；都發局已洽陳情人，近日將邀集建設局、區公所、水利局及相關人員再次會勘釐清，市府將依規查處，確保公共設施完善。