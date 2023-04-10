美(吉吉)-KY表示，受惠景氣落底後的回溫以及集團不斷積極擴大全球業務接單，挹注旗下北美、歐洲地區拉貨力道持續穩定提升，進一步推升3月營收重新站回2億元水準。另一方面，美(吉吉)-KY旗下具有循環經濟概念PP環保地磚、稻殼SPC石塑地磚等創新差異化產品，隨著美洲地板建材市場對於綠色環保意識提升，吸引北美地區品牌商、區域經銷商洽談合作機會，有助於提升整體北美地區在手訂單能見度優於以往表現。

美(吉吉)-KY指出，第一季在營運落底的同時，反應在營收表現上是有逐步回溫的現象，此外，憑藉集團擁有優異研發設計能力、以及具備FloorScore、GREENGUARD等多項全球國際專業認證優勢，除開發多樣化LVT、SPC產品面料與花色選擇性，提升整體產品競爭力，更有助於透過與客戶共同開發、設計新款石塑地磚產品，進一步深化雙方的合作，為公司創造整體營運正面挹注。