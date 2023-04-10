寬量國際創辦人暨執行長李鴻基（Alex Lee）今（10）日表示，歷經「數十年磨一劍」的淬煉，台灣新經濟產業已展現十足爆發力，看好2031年台股會有超過100家新經濟類型上市公司，其中10家市值會超過百億美元，且只是保守預估。

「Taiwan CEO Week」為半年舉行一次，過去3年因疫情而取消的海外行程，此次將分別於新加坡與香港恢復舉行，讓投資人可和台灣新經濟領域企業面對面交換意見，並於4月17～28日安排超過千場人次一對一線上會議，將台灣新經濟企業介紹給全世界。

將在新加坡與香港「台灣CEO Week」亮相的30家台灣新經濟企業，包括六角、國泰金、開發金、永豐金、王道銀、葡萄王、光洋科、森鉅、橘子、雲豹能源、泓德能源、錼創科技、勤誠、AmazingTalker、永悅健康、百睿達、Kiwi Campus、World Gym台灣、科絡達、走著瞧、萬里雲、愛實境、奧義智慧科技、廿一世紀數位科技、互貴興業、保瑞、漢達、臻鼎、融程電、Gogoro。

而將參加虛擬線上會議的台灣企業則達54家，規模為歷屆最大。包括三陽工業、巧新、英利、保瑞、漢達、浩鼎、台灣大、遠傳、農林、南寶、光隆、六角、富邦金、國泰金、開發金、永豐金、新光金、王道銀、葡萄王、億豐、中鼎、光洋科、森鉅、橘子、雲豹能源、泓德能源、穩懋、長科、錼創科技、智崴、訊連、鴻海、光寶科、旭隼、可成、臻鼎、群光、聯茂、達方、勤誠、融程電、詠業、Gogoro、AmazingTalker、永悅健康、百睿達、Kiwi Campus、World Gym台灣、科絡達、Gogolook、萬里雲、愛實境、奧義智慧科技、二十一世紀數位科技、互貴興業。

李鴻基表示，台灣上市櫃高達9成為中小企業，在資本市場面臨的最大問題就是市值太小，因投入資源研究效益太小而無法吸引國際機構投資人青睞，使過去幾年台股出現「國際資金瘋狂湧入台積電等大型權值股、中小型股卻乏人問津」情況，對優質中小型股並不公平。

不過，李鴻基認為，在美國聯準會（Fed）啟動升息循環後，過去「企業不成長、僅靠高現金收益率來吸引國際機構投資人」的策略已失靈，取而代之的是逼得企業要回到成長題材，要靠獨特營運模式以觸發高度成長，來說服國際機構投資人。

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）則認為，聯準會短期內仍會維持緊縮貨幣政策，因其目標是要將通膨率壓到2％以下，而非只看總體通貨膨漲率，預期聯準會終端利率將不會拉得太高，頂多落在5～5.25％，但會維持較久。

李鴻基看好新能源、軟體與生技產業將打造出台股新護國群山，2031年台灣會有逾100家新經濟類型上市公司，其中10家市值會超過百億美元。以生技產業為例，經過2、30年發展投資，已有一群領先公司浮出檯面，待累積足夠研發與資本能量後將脫穎而出。