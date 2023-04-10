Brunner在周末告訴瑞士報紙《新蘇黎世報》：「我們的銀行在金融危機之後，做了非常好的功課，它們準備得很好」。

財長還為奧合國際銀行(RBI)做了辯護；該行自從俄烏戰爭以來，仍持續維持在俄羅斯的營運，並且飽受外界抨擊。該家銀行現在成為在俄羅斯最重要的外國銀行，為俄羅斯當地尋求支付國際款項的人員和企業提供了一條生命線。

Brunner說，對於RBI銀行，該行遵守了所有國際制裁，「順便說一下，還有其它歐洲銀行也繼續在俄羅斯合法經營。對我們而言，遵守所有制裁措施至關重要」。

RBI銀行在二月時曾表示，已經收到美國制裁機關的情求，提供俄羅斯業務相關的資訊。

該行在三月也曾表示，正在考慮分拆俄羅斯業務。

奧地利3月份通膨率估計降至9.2%，但仍偏高，財長呼籲歐洲央行(ECB)採取更多措施，抑制物價上漲。

財長說：「作為歐元區的一員，我們依賴歐洲央行，特別是歐洲央行可以對此做些什麼」。