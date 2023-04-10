業者表示，國際鐵礦砂行情續弱，影響土國壓價採購，致美國廢鋼大跌25美元，日本廢鋼追隨美國廢鋼跌勢，另疊加市場需求轉弱，然而國內廢鋼前兩週已提前反應國際廢鋼下跌態勢，加上供應減少，顧慮供需狀況下，於本周調漲廢鋼價格，鋼筋則考慮下游採購觀望態度濃厚，暫以平盤開出。

國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周大跌30美元，報每公噸405美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌25美元，報每公噸390美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸119.6美元，續跌近1.2%。(商品行情網)