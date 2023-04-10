中國人民銀行（大陸央行）日前發佈的3月底外匯存底構成顯示，黃金持有量達到約2068噸，比2月底增加0.9％。持有量已連續5個月增加，在此期間累計增持120噸黃金。由於歐美金融動盪和物價上漲，人行被認為作為安全資產而推進了黃金儲備。

日經新聞報導，人行在2018年12月至2019年9月也曾增持黃金。10個月共計增持106噸。此次5個月就超過了當時的增持量，速度加快。

另一方面，由於美國加息導致債券價格下跌，中國一直在減持美國國債。也有觀點認為，中國是在加快速度擺脫對美元的依賴。

3月底中國的外匯存底為3.1839兆美元，比上月底增加507億美元。據中國國家外匯管理局表示，除了全球範圍內金融資產普遍升值外，由於美元貶值，按美元換算的評估額也出現上升。

美國聯邦準備理事會（FRB）的數據顯示，3月底美元對主要貨幣指數比2月底下降1.9％。