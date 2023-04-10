中共環台軍演，恆春半島罕見布署反艦飛彈。（民眾提供）

中共環台軍演進入第3天，國防部今天表示，海軍機動反艦飛彈車已進入戰術位置，並以雄風飛彈待命追瞄；飛彈快艇緊急出港，演練戰術運用及接戰程序，國軍以沉著態度應對，以不升高衝突為原則。

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至今天「按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

國防部統計，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機70架次（其中逾越台灣海峽中線及侵擾西南、東南空域35架次），其中包括從中共解放軍海軍航空母艦山東艦起飛的4架次殲15艦載機，首次侵擾台灣東南防空識別區。

軍事新聞通訊社上午報導，國軍在中共軍演期間加強戒備，海軍派遣陸戰隊官兵戒護機動反艦飛彈車組進入戰術位置，並出動飛彈快艇緊急出港備戰演練，共同捍衛海疆安全。

演練過程中，海軍陸戰隊戒護海鋒飛彈部隊進入陣地、完成放列，並以雄風反艦飛彈待命追瞄，透過聯合情監偵隨時掌握海上敵情動態，全天候保持高度警覺，戮力守護家園。

同時間，海軍數艘FACG光六飛彈快艇緊急出港，演練戰術運動及接戰程序，強化突發狀況應處，展現海軍官兵快速反應、靈活應變的戰備訓練成果。

海軍司令部強調表示，面對中共持續派遣機艦侵擾，對區域情勢造成嚴重威脅，官兵依「不升高衝突、不引發爭端」原則，以平日紮實的訓練成果，沉著冷靜應對挑戰，嚴密監控台海周邊軍事動態，確保區域情勢和平、穩定與安全。（編輯：郭無患）1120410