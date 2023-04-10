搶母親節孝親商機，台北喜來登大飯店今年與世界甜點冠軍法籍主廚Alexis Bouillet聯名合作，即日起至5月31日前於一樓The Deli獨家推出2款法式輕奢母親節蛋糕，一是外型華麗如玫瑰綻放的「粉漾玫瑰」7吋1,890元， 精選法國頂級精品莊園巧克力「柯茲」（CLUIZEL）與春日鮮果為主角，酸甜柑橘與金柚果香四溢。另一「香戀覆盆子」蛋糕捲690元，以新鮮覆盆子果醬與馬達加斯加香草甘納許為內餡。即日起至4月30日前預購享早鳥9折優惠，4月21日至5月31 日開放取貨，需於提領日前三日預訂。

Alexis Bouillet擅長摩登法式創意甜點，獨樹一幟的美學與創作風格，更獲譽為「甜點魔法師」，曾在2011年拿下世界技能大賽的甜點冠軍，並曾與法國最佳的巧克力工藝師Frank Haasnoot共事。台北喜來登今年母親節與Alexis主廚聯名合作，選用來自法國獲得「 Great Taste Awards 」 與「 ICA（International Chocolate Award）」等大獎的頂級巧克力品牌CLUIZEL 柯茲頂級白巧克力，結合春季的鮮果果醬設計出2款「法式輕奢母親節蛋糕」。

「粉漾玫瑰」7吋是選用CLUIZEL 柯茲33%伊莉安白巧克力為基調，底層以酥脆餅乾底包裹鬆軟的杏仁蛋糕，內餡是手工熬煮柑橘果醬，搭配上帶有焦糖布蕾與奶油餅乾香氣的白巧克力慕斯，頂層以展現法式甜點精緻工藝的密集擠花手法呈現，細緻工整、宛如嬌嫩玫瑰般綻放的金柚甘納許，點綴上豔紅的乾燥玫瑰花瓣，馥郁果香與清新香草完美結合，從舌尖感受優雅法式風味。

另一款「香戀覆盆子」蛋糕捲亦是Alexis主廚的傾心之作，將CLUIZEL 柯茲33%伊莉安白巧克力中帶有蜂蜜與香草蘭風味為特點，與馬達加斯加香草共製成奶香柔和的香草甘納許內餡，濕潤鬆軟的香草蛋糕體上鋪滿新鮮酸甜的覆盆子果醬與香草甘納許，外層再淋上豔紅的覆盆子鏡面果膠，尾韻香草的甜蜜伴著覆盆子的酸甜。