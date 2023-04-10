黃天牧指出，權證的比重大概只有0.8、0.9左右，十幾年來相對偏低，如果成本降低之後，因為權證是一種「以小搏大」，適合一般庶民去做的事情，如果稅負成本適度降低，參與者 應該也會較有願意。

至於國民黨立委羅明才詢問，會不會因此吸引國外資金，比如新加坡或香港的資金。黃天牧表示，這是層次更高的問題，但現在交易所和櫃買中心都有到國外去招商，就是希望國外的資金進入台灣資本市場，如果權證市場發展，也會發揮助力宣傳作用。