黃天牧指出，權證的比重大概只有0.8、0.9左右，十幾年來相對偏低，如果成本降低之後，因為權證是一種「以小搏大」，適合一般庶民去做的事情，如果稅負成本適度降低，參與者 應該也會較有願意。
至於國民黨立委羅明才詢問，會不會因此吸引國外資金，比如新加坡或香港的資金。黃天牧表示，這是層次更高的問題，但現在交易所和櫃買中心都有到國外去招商，就是希望國外的資金進入台灣資本市場，如果權證市場發展，也會發揮助力宣傳作用。
立法院財政委員會10日續審權證避險降稅，金管會主委黃天牧表示，券商現在為了造市義務，成本大概在3成多左右，如果降低之後，成本降低，權證造勢上可提供更多的流動性，市場如果活絡了，稅收說不定也會增加，所以在稅式支出上有正面的期待。
黃天牧指出，權證的比重大概只有0.8、0.9左右，十幾年來相對偏低，如果成本降低之後，因為權證是一種「以小搏大」，適合一般庶民去做的事情，如果稅負成本適度降低，參與者 應該也會較有願意。
至於國民黨立委羅明才詢問，會不會因此吸引國外資金，比如新加坡或香港的資金。黃天牧表示，這是層次更高的問題，但現在交易所和櫃買中心都有到國外去招商，就是希望國外的資金進入台灣資本市場，如果權證市場發展，也會發揮助力宣傳作用。
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