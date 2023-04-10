男星竇智孔2010年與藝人許淑幃（幃幃）結婚，並時常在社群平台上分享家庭生活。熱愛戶外運動的他，日前帶著孩子學習越野摩托車，享受熱血的親子時光，不料昨（9）日傳出摔車意外，目睹一切的老婆卻早已習慣，並淡定地拍影片，讓他不禁讚嘆：「當我的家人太不容易了。」

竇智孔近日時常在臉書分享學習越野摩托車的近況，昨（9）日卻發文透露自己發生摔車意外，只見他坐在輪椅上的背影，看起來相當嚴重。但他在文中表示，老婆在自己摔車時的反應很淡定，「果然是見過大風大浪的女人，跟著我從年輕到大叔，跌跌撞撞的、大傷小傷的，我痛到在地上打滾，她泰然自若的拍影片」。

而老婆的淡定反應，也讓他感到佩服：「我的家人也是很不容易的，有時不禁覺得，我們是不是太～～～～～～野獸派了一點」即使他以輕鬆的態度講述摔車的經過，但說到傷勢，他用「跟失戀一樣痛」來形容，讓他直呼：「我需要休息一下下，很久沒有過了。」