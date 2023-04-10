警方昨晚逮捕7名涉案男子。（民眾提供）

慘遭圍毆的劉男事後率眾砸車。（孫英哲攝）

彰化縣永靖鄉崙美村慈聖宮昨天進香回鑾遶境時，疑因1名劉姓男子打招呼太大聲，暴發接駕的直播主率眾大亂鬥事件，劉男慘遭圍毆，警方到場對空鳴槍4槍後，雖帶回7人偵訊，訊後全部都被依傷害、妨害秩序及聚眾等罪嫌移送法辦，但被打的劉男疑心有未甘，竟率眾砸毀4輛車報復。目前警方除正追查劉男等人到案，為預防衝突再起，已派2名警力在事發現場加強巡邏。

警方調查，昨天永靖鄉崙美村慈聖宮天上聖母到雲林縣北港朝天宮進香後，回鑾至彰化永靖遶境。

當時直播主胡凱彬率領多名穿著黑衣的年輕男子設壇迎駕，過程熱鬧，但之後卻發生鬥毆衝突事件，與胡同行的邱姓男子看到與其曾有嫌隙的劉姓男也到場後，邱男因不滿雙方在打招呼時，劉男的聲音太大聲，認為劉男「太搖擺」，氣得與在場的多名黑衣男子圍毆劉男，現場棍棒齊飛，嚇壞參與接駕的其他民眾。

員林警分局偵查隊副隊長吳建明指出，該分局接獲報案，啟動快打部隊到場，逮捕胡姓直播主等7名涉案男子，全案依傷害、妨害秩序及聚眾等罪嫌移送法辦。

吳建明說，經查衝突雙方人馬互有認識，在廟會遇到打招呼時，其中一方認為對方講話太大聲，口氣、態度不好，因而引發的糾紛，在場的其他人就跟著加入混戰，其中1名劉姓男子慘遭圍毆，造成身上多處瘀傷及擦挫傷。

據了解，警方快打部隊到場時，還對空鳴槍4槍才平息大亂鬥，隨後陸續逮捕胡姓直播主等7人後，昨晚8時許，慘遭圍毆的劉男竟率30幾名男子回到胡姓直播主住處附近，眾人邊大聲叫罵邊砸毀胡姓直播主陣營的4輛車，其中包括3輛雙B名車，過程不斷發出巨響，當地居民嚇壞直說「真的很恐怖！」