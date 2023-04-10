由國家兩廳院主辦的《風起不止》音樂會在日前落幕，特別的是，現場有百名來自澎湖的學子前來欣賞音樂會，他們是來自澎湖縣青少年交響樂團的團員。

這次的交流包括演前音樂家們到澎湖分享音樂，以及在台灣欣賞音樂會後，團員張采潔興奮分享，這是她第一次欣賞正式的音樂會，「音樂家們神仙級的演奏實在是太精彩了，我注意到他們在合奏時之間的呼吸，演奏的聲音聽起來好鮮活，我更喜歡音樂了。」

演後五位音樂家也驚喜現身，由鋼琴家汪奕聞代表致贈親筆簽名海報，音樂家們並與團員一起合影留念，在歡笑聲中為這次「離島深化教育」劃下美好的句點。

教師郭筱彣表示，「國際級音樂家至澎湖分享音樂學習經驗，為孩子打開視野，桂如老師藉由『圖形譜』，引導孩子重新思考聲音的意義，職人導覽則讓孩子看見真實的劇場，理解一場演出除了藝術家台上精彩的表演外，前台及幕後工作者的付出也功不可沒；欣賞音樂會感受的音樂氛圍與感動，是別的地方沒辦法獲得的藝術體驗。」

國家兩廳院表示，推動藝術零距離並且以提供表演藝術養份為初心，推廣永續共融場館，期待未來能每年邀請一個離島的方式，讓更多孩子有機會接觸藝文，實際跨越地理上的障礙，也期待能與更多夥伴合作，為表演藝術注入源源不絕的能量。