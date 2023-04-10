中小型股亦有今國光(6209)、冠星-KY(4439)、慧友(5484)、金雨(4503)、沛波(6248)、旭暉應材(6698)、三陽工業(2206)、泰詠(6266)、立康(6242)、商之器(8409)強攻漲停板，在中小型股活蹦亂跳下，台股指數開高走高，盤中一度站上15900點，截至11點40分為止，加權股價指數約15891.34點，上漲54.84點，成交量約為1224.68億元；OTC指數為214.51點，上漲1.49點，成交量約472.65億元。

今天盤中上市各類股以機電類股表現最佳，上漲1.77%，其次是電腦周邊設備類股及資訊服務類股，分別上漲1.35%及1.22%，表現較差者為電線電纜類股、生醫類股及造紙類股，其中電線電纜類股下跌0.5%，生醫類股下跌0.34%，造紙類股下跌0.13%，電腦設備類股下跌0.72%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲3.81%，表現最差為生醫類股、下跌0.6%。

就技術面來看，上周逢清明長假，僅有兩個交易日，雖然清明連假期間逢美國費城半導體及科技股重挫，不過台股依舊強勢呈現高檔震盪，上周五加權股價指數以15836.5點作收，累計一周下跌31.56點，跌幅約0.2%，連兩周收跌，成交量萎縮至日均量1916.5億元，以中小型股為主的櫃買市場則相對強勢，OTC收盤指數為213.02點，累計一周小漲0.37點，漲幅約0.17%，K線收小十字線，日均量也萎縮至623.68億元；今天台股延續上周緩漲格局，指數呈現高檔震盪；近期台股指數守住10日線，多方信心強勁，面對第一季財報，且短期在15700點之上形成楔型收斂，似有等待利多再作突破的味道，若從長線看，台股穩穩守住反彈0.5的15625點，也表現多方力道更勝一籌，只是台股短線高檔遲滯，熱度下降，技術指標有待扭轉重振。

分析師表示，在第一季營運結束後，即將進入季報與法說旺季，事實上由於第一季台股股價有明顯漲幅，基本面的檢驗就變得非常重要，依照過去經驗，第一季往往是電子股作夢行情，今年雖然沒有上市公司大吹大擂，但是公司經營階層普遍對於下半年、乃至第二季有期待，故未來的法說會與季報對股價的衝擊仍然很大，建議持股不宜過高。

目前台股技術面多頭架構不變，短線震盪過後仍有機會挑戰萬六，持續推薦趨勢題材族群，如新能源概念、車電相關、AI及高速運算、伺服器代工、DDR5記憶體、餐飲及高股息殖利率概念股。