國民黨台北市議員徐巧芯登記第七選區（信義、南松山），對戰現任立委費鴻泰，費芯大戰愈演愈烈，台北市長蔣萬安也分別關心2人，蔣、徐10日視察史上最困難的工程信義線東延段，對於工程和關心費芯大戰何者較難？蔣萬安並未回覆，徐巧芯則強調，和費的關係絕對不會比蓋捷運還難。

蔣萬安、徐巧芯、議長戴錫欽、國民黨議員秦慧珠、詹為元及民進黨議員張文潔等人視察信義線東延段。東延段工程淺層土壤含水量高，深層則是堅硬岩盤，又緊鄰老舊民房，號稱為史上最困難的捷運工程。

而東延段與關心費、徐，何者更難？蔣萬安並未鬆口僅說，東延段是史上最難的工程，站體開挖是一般車站的2倍大，向下挖更深10層樓，且行經四獸山山路，地質條件複雜，淺層是軟糯的泥土，深層則碰到堅硬的岩盤，如何克服困難，讓工程能夠順利、加速完工是共同努力的目標。

媒體追問，協調費、徐，是否也像工程一樣需要軟硬兼施？徐巧芯搶先說道，「很簡單好不好你們這些人，比做捷運簡單多了。」蔣萬安則說，非常高興得到各界協助，讓捷運工程能夠不斷克服各項困難，捷運完工就在不遠處，大家一起努力。

至於經過週末蔣萬安的關心後，選戰是否可以看到一線曙光？徐巧芯強調，其實一直都很明亮，就像視察捷運，雖然站在深處但仍可看到光亮，和費鴻泰的關係，絕對不會比蓋捷運還難，因為2人同樣的信念，都是讓國民黨2024重返執政，下架民進黨。

然今日同台蔣萬安，座位位置又在蔣萬安旁邊，是否會凸顯蔣萬安挺年輕世代？徐巧芯回覆，蔣萬安對於年輕世代從政一直都是非常支持，相信蔣萬安不會選邊站，但對於年輕世代的參政一定是相當支持和肯定。