國家兩廳院於本週起舉辦「2023 Taiwan Week-兩廳院台灣週」，攜手大台北地區5場館共同推出19檔作品，邀請來自14國，總計44位國際深具影響力的場館與藝術節代表齊聚台灣。為期7天的活動，邀請國際劇場人欣賞台灣作品，也參與公開論壇、趨勢交流會議、以及城市導覽等文化活動。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，過去三年多，飽受疫情的影響與衝擊，人與人拉開了距離，許多演出被迫取消，「很多劇場，包括我們，甚至得暫時閉館；即便是現在，即使邊界開了，劇場好像也恢復了正常營運，可是我也很清楚，我們的困境並沒有完全解除。從社會變化、政治經濟的改變，到觀眾的回流，都變成急迫要解決的問題。現在大家一定非常忙碌，都正在面臨和解決這些事情，所以非常感謝大家願意千里迢迢地來到台灣。」

劉怡汝表示，未來一週，將透過演出、會議、交流討論，以及美食與美景，直接且深入的體會台灣文化的美麗之處。「希望來自世界各地的各位，能將Taiwan Week當成一個重要的跨國交流平台，不僅來這邊看節目，也討論藝術在國際發展的趨勢。社會急速的變遷下，劇場存在的意義和價值是什麼。這一次透過各式各樣的討論，我們希望知道大家的觀點、知道我們未來可能會走的路。」

文化部政務次長李靜慧表示，不管是表演或是經營劇場，從來都不是一件容易的事，「可是過去三年來，不管是疫情還是戰爭，都讓藝術家、團體以及劇場人，面臨從沒想過的巨大困難。因為疫情、戰爭，這幾年來人跟人的隔閡非常明顯，但我們期待和相信，唯有文化藝術、表演可以讓我們把這一切隔閡和距離消弭。」

李靜慧表示，文化部的工作，是支持所有的表演場館、團體，「還有像今天這樣的難得聚會，讓大家一起討論接下來可以怎麼做。我知道各位遠道而來的朋友們非常辛苦，大家陸續在今天早上抵達，我們一起在劇場裡看了一場進去15分鐘又突然出來的演出，明天一早還要前往有一段車程的宜蘭，我們會欣賞到和這裡截然不同的風景，也會欣賞到非常好的演出。」