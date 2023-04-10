番仔路庄自救會號召群眾擋拆，現場幾度發生衝突，有民眾倒地送醫。（馮惠宜攝）

番仔路庄自救會會長林秀芳被抬出後，工人進入拆屋。（馮惠宜攝）

台中太平區番仔路庄44戶居民與建商因土地所有權糾紛纏訟48年，在建商聲請強制執行拆屋還地後，台中地方法院今（10）日早上執行自救會主委林秀芬世居古厝拆除，自救會號召民眾擋拆，林秀芳更在屋頂佈滿鞭炮、站在屋頂誓死擋拆，雙方經幾度衝突，經執行人員將她抬出，工人約在11點順利進屋斷水、斷電開始拆除。

台中太平番仔路庄約有150年歷史，現居者為台中太平林家耕作之佃農的後代子孫，佃農向地主林鑽燧承租土地耕作及興建房屋，但在1975年林家土地遭親戚盜賣給富有土地開發人頭邱塗金，佃農也被提告拆屋還地，雙方也展開長達48年的司法纏訟。2020年建商聲請強制執行，並在今天強制執行指標戶自救會會長世居的古厝。

為抵抗財團惡霸迫遷，番仔路庄自救會自9日晚間號召民眾守夜，並在10日上午8點召開記者會，市議員吳佩芸、羅廷瑋也到場聲援，屋主林秀芳則在屋頂佈滿鞭炮，並爬上屋頂誓言屋在人在、屋亡人亡，法院執行人員8：25分到場宣告請閒雜人等離開，近百警力也進駐維持秩序。

幾經衝突，法院執行人員陸續將守在屋內的民眾帶離，拉扯中有人倒地送醫，最後連林秀芳也被人抬出，工人在上午11點進屋斷水斷電並執行拆屋，自救會擋拆也以失敗告終。