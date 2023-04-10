童寶珠小姐與家人賴篁川先生、許豈齊先生，共同捐贈40台輪椅給予童綜合醫院。（童醫院提供）

「用愛回饋鄉里！」台中市海線沙鹿區出生的童寶珠小姐，一直都在童綜合醫院就醫看診，因信賴與肯定童醫院的醫療技術就算與家人居住在台中市區，遇到病痛時就回到童醫院就醫；因見醫院輪椅使用與耗損很大，童寶珠特與家人賴篁川、許豈齊共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院，藉此幫助更多到院有需要的病人，回饋鄉里。

童寶珠表示，感謝童綜合醫院醫療團隊，一直以來對自己、家人與家鄉的照顧，她長期以來感受到醫院對病人與家屬的悉心照顧，尤其各入口處、病房等都備有輪椅讓民眾使用，輪椅的使用與耗損都非常大，現在有能力可盡點微薄之力，

希藉由捐贈能夠發揮拋磚引玉，讓更多人願意投入公益凝聚愛的力量，讓社會更美好。

童醫院副院長吳肇鑫指出，因自身長輩遭遇病痛而需要依靠輪椅行動，所以特別感受到輪椅的重要性，尤其民眾到醫院就醫時，就是處於身體最不舒服階段，輪椅就是不可或缺的工具。真的很感謝賴篁川先生、童寶珠小姐、許豈齊先生的愛心，捐贈40台輪椅來幫助到院就醫的病人，亦造福更多民眾。