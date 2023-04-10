在去年九合一選舉中，基隆市長謝國樑便拋出了要推動屬於基隆人的24小時書店政見，10日上午，謝國樑宣布，位於基隆市中心的「見書店」，自4月起開始試辦通宵營業，也將與文化局配合，策辦一系列活動，讓市民享受深夜的閱讀時光。

謝國樑說，他前幾天曾在自己的臉書上發布「見書店」展開24小時服務，獲得很多迴響，也是近期他的臉書有最多迴響的貼文。他認為，這正代表了基隆民眾對於24小時書店的需求，並能夠提升生活品質。

謝國樑說，他從出社會以來，就是24小時書店的「重度用戶」，他很享受深夜閱讀的樂趣。希望從「見書店」開始，基隆能夠有更多、更好，像見書店這樣的獨立書店，讓市民能夠有不一樣的閱讀生活。

謝國樑透露，基隆市政府在今年中的追加減預算中，提出了一個「24小時書店及文化創意商店」補助計畫，他認為，城市不能只有量販店等通路，更需要文化的、創意的環境，相信會對市民生活有更大的幫助，也帶著基隆邁向書香城市。

謝國樑強調，市府後續也會努力媒合文化創意、咖啡廳等不同類型的產業，將閱讀進一步推廣到更多不同的場域，以提升城市的文創與文化競爭力。

基隆市文化局長江亭玫表示，「見書店」與文化局的合作，自4月起，除嘗試在營業時間上延長開放時間，平日開放到深夜，周末24小時營業外，也與文化局合作策辦各類閱讀活動，並活用夜間特性，規畫與白天不同的活動類型，希望帶給基隆市民不一樣的閱讀體驗，並融入生活模式中。

「見書店」店主陳顥樺表示，這家書店成立已經5周年了，他希望能透結合更多元化的藝文活動。另一方面，很多藝文活動通常都在白天舉辦，但民眾要上班，只好失之交臂，透過營業時間延長，讓民眾能夠在下班後參與。他希望民眾能夠來感受一下夜書店的氛圍，也希望政府能夠持續支持藝文產業。