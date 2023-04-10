國民黨目前已確定2024總統人選將以徵召方式產生，但相關規則及人選目前外界都在關注，外傳除了內參民調外，能否整合藍營內部以及黨外其他非民進黨勢力將成評估重點，對此，侯友宜表示，選舉最大目的是為國家、為人民，要不分藍綠、不要製造對立及衝突。

新北市長侯友宜身為藍營目前最熱門的2024總統人選，儘管他本人至今並未明確表態，但現在傳出他將透過自己熟悉的警政系統，和各個新北同鄉會來深入南部縣市，被解讀為備戰2024。

不過侯解釋，自己是警察出身同時也是南部小孩，來到北部甚至在全國擔任警察工作，很多曾經並肩作戰的好朋友、好弟兄來自台灣北部、中部、南部甚至離島跟東部，大家都是用一輩子愛這塊土地、守護台灣安全的心情來凝聚力量，保家衛國。

另外，有關國民黨徵召的人選，外傳除了要看內參民調之外，還可能評估誰能整合黨內外以及其他非民進黨政營；對此，侯友宜回應，自己在5年多前出來選舉時就曾說過，出來選舉最大目的就是為國家、為人民，不要對立跟衝突。

侯友宜說，從5年多前就一直強調，大家彼此要包容，不分黨派、不分族群，更不分你我，只有同心同力讓國家團結，才能在面對困境時凝聚所有力量，造福所有人民，到現在自己仍全力履行，也期待新北市民跟北台灣甚至全台共好，大家一起攜手合作，不要對立跟衝突。