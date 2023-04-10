這次赴日引資仍由證期局局長張振山、證交所董事長林修銘親自率領團隊，透過與證交所長期密切合作的跨國銀行，與五家日本重要機構投資人，包括投資銀行、大型基金、知名證券公司等展開會談，探討台股投資優勢和市場發展，並即時回饋外資意見。

延續先前新加坡引資形式，證交所這次再次採一對一拜會重要投資人，除雙方可進行深度交流強化信任基礎，更可依據需求，客製化所需產品與服務及提供所需資訊。

台灣上市公司2022年營收合計達1.31兆美元，年增5.34％，以預計可配發現金股息來看，預估殖利率接近5％，在全球居前段班。今年以來外資買盤持續回籠，截至3月底已淨買超台股逾73億美元，持股比重近4成，成交量亦超過3成。

台灣證券交易所結合證券市場參與者力量共同打造ESG生態系，除預計7月推出ESG資訊平台供投資人查詢上市櫃公司相關資訊外，並將擴充現有公司治理評鑑永續發展構面、辦理ESG評鑑、協助企業進行碳盤查，及透過ESG相關指數及商品發行，引導資金投入永續發展。

近期證交所先後前往新加坡及日本拜訪五家保管機構、五家證券商、六家基金及資產管理公司、二家銀行及保險公司，接下來規畫兩場一對一拜會主權基金、退休基金，以及持股或交易占比居前的重要機構投資人，及六場海內外上市櫃公司引資說明會，目標區域包括香港、馬來西亞、紐約等。