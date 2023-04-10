竹市東區紅綠燈掛點，交通大亂！市府：電腦參數出問題，已修復

新竹市東區包括光復路、關新路、食品路等多處重要路口紅綠燈10日上午9時許突然掛點，許多號誌只顯示閃黃燈，一度導致交通大亂，造成用路人不便，市警局立即派出警力交管引導，市府交通處則表示，是號誌中心電腦參數出問題，上午11時左右已修復。

今天上午9時許就有民眾陸續向市議員劉彥伶、市警局反映，指東區有多條重要道路的紅綠燈壞了，全數在閃黃燈，導致汽機車通過時無所侍從，行人更是不敢過馬路，交通一度大亂。

原本民眾以為又是停電惹禍，但實則東區並無停電問題，不知為何會有大規模交通號誌故障的情形出現。

市警二分局接獲通報後，先立即派出警力指揮引導，暫時維持交通順暢與安全，市府交通處則立即檢修。

交通處長倪茂榮表示，今早9時許確實接獲民眾反映有交通號誌故障等問題，市府立即派員檢修，初步了解應是近日的交通號誌重整時，有電腦部分參數出現問題，在緊急維修後，上午約11時已全數修復，目前仍在深入檢測故障出現的原因。