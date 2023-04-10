共軍實施環台軍演進入第三天，10日大陸東部戰區繼續進行環台島戰備警巡和聯合利劍演習。

據央視報導，大陸東部戰區海軍多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊敵疏泊艦船、海上封鎖等行動演練，並在台灣海峽，台灣本島西北、西南以及台灣以東海域主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶佔有利陣位，高速進逼懾壓對手，同時作為大陸首艘國產航母的山東艦（海軍17艦編隊）也參加了10日的演練。