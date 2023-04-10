花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，橋齡年久老舊列為危橋，2020年封路改建，原預定在1年半完工，卻因缺工延宕至今，引發民怨。市公所表示，目前工程進度已達90％，預計5月22日完工。（羅亦晽攝）

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，橋齡年久老舊列為危橋，嘉邑行善團2020年封路改建，預定在1年半完工，卻因缺工延宕至今，引發民怨。市長魏嘉彥今赴現場視察橋面板混凝土灌漿作業時表示，目前工程進度已達90％，預計5月22日完工。

農兵橋橫跨美崙溪，早年由熱心民眾捐地、捐錢興建，由於橋齡已過半百，橋身多處龜裂，鋼筋裸露，且0206強震影響，結構受損，恐有安全疑慮，嘉邑行善團得知此事後，便出資4500萬元改建新橋，橋面寬度將從6.5公尺拓寬為10公尺，橋長則維持84公尺。

新農兵橋自2020年7月封路改建，原預定工期1年半可完成，卻一再延宕，造成交通不便，引發附近民眾不滿，還有人曾在施工處的鐵皮圍籬漆上「笑死，快3年蓋不好」的字眼，質疑工程進度。

市長魏嘉彥今到施工現場，視察橋面板混凝土灌漿作業時無奈表示，市公所團隊也希望新橋早日通車，讓居民恢復日常，由於先前有市民代表提出提前完工的可能性，進而造成誤會，以為工期能提早完成，不過花蓮目前缺工嚴重，工人時間不好喬，有時現場會出現無人狀況，讓民眾誤解工程沒在動，但他相信嘉邑行善團與工程團隊會盡力趕工，讓橋梁能在5月底順利通車。

魏嘉彥說，新農兵橋的工期為今年5月22日，目前進度已達90％左右，剩下一些較為零星的工程。今天灌漿使用的材料較為特別，需要一周多的時間養護，待水泥乾才能於路面鋪瀝青，因此這幾天如未在施工現場看到工人時並非工程停擺。

建設課課長徐國城表示，新農兵橋今天會完成灌漿作業後，後續將進行護欄混凝土澆置、引導動線的路基及整體的AC作業等，工程將會與沿線的自行車道及防汛路段串連完成。