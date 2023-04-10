協助身心障礙者創業，新北市勞工局提供最高2年房屋租金、10萬元設備的「自力更生創業補助」，以及最長7年「創業貸款利息補貼」，其中右臂三角肌萎縮的7年級老闆阿南就在勞工局的協助下，在新莊開設「硬氣哥」早午餐店，開店一年多穩定營運，在地口碑佳。

阿南被一台發生爆胎的發財車撞傷，右手臂神經斷裂導致三角肌萎縮，慣用手因而施力受限，讓正值年輕力壯的阿南陷入憂鬱和不安。然而透過不斷的復健和運動，阿南練就強壯的手臂，並在知名餐飲烘焙店擔任主管多年。

後為照顧一雙幼兒及中風失智的父親，阿南決心辭職返鄉自行創業及陪伴家人，由於自創品牌不容易，一年前由新北勞工局的協助，安排專業顧問前往實地現場輔導，也申請租金、設備補助，大幅減輕開店初期的各方壓力，順利穩定營運迄今。

為讓身障朋友對「創業」有更多的認識，勞工局透過辦理創業宣導研習會，了解創業所需的服務與資源，4月15日在新莊區公所10樓禮堂、5月13日在三重勞工中心多功能集會廳將舉辦兩場宣導會，下半年則訂於8月12日在板橋區公所6樓禮堂及9月16日在中和區公所6樓禮堂，

勞工局歡迎對創業有興趣的身障朋友報名，可洽專線（02）2967-5408或上網搜尋「112年新北市身心障礙者創業頭家宣導研習會」線上報名。