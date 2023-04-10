外媒報導美國五角大廈外洩機密文件顯示，美國情報機構監聽韓國等盟邦。韓國總統辦公室著手強化保密措施；韓國國防部今天表示，位於總統辦公室隔壁的國防部、合同參謀本部建築防監聽措施完備。

法新社報導，外洩文件似乎涉及攸關美國盟邦的高度敏感情報報告，紐約時報則指出，內容包括韓國政府內部針對是否向烏克蘭出售軍火等討論。

韓國輿論關心毗鄰總統辦公室建築的國防部與合同參謀本部等軍方單位是否可能也受監聽，國防部發言人全河奎今天回應，相關建築的防竊聽、防監聽措施完備。

就韓國是否向烏克蘭提供殺傷性武器一事，全河奎表示政府立場不變，意思是僅向烏克蘭提供人道支援、不提供武器援助。

韓國總統辦公室正與美國就監聽問題進行必要溝通，但強調韓美關係不受動搖。除確認報導內容真實性，韓國總統辦公室也在檢討強化保安措施等因應方案。

對於在野黨批評因總統尹錫悅政府急著搬遷總統辦公室才出現監聽漏洞，總統辦公室高層官員反駁，「辦公室搬遷與竊聽、監聽事件毫不相關」，不希望因政治操作損害韓美同盟關係。（編輯：郭中翰）1120410