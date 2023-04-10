依行政院預期，至10月31日前，全台應會有至少600萬人選擇以ATM提現方式，領取普發現金的6,000元。

財政部提醒，至ATM提領前，要準備好金融卡、金融卡持卡人身分證號和被提領人健保卡號。

#全台 #ATM #普發現金 #提領 #卡持卡