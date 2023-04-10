港星吳耀漢過去曾成立影視公司，為演員兼製作人，之後踏入影壇後以演出喜劇為主，由於形象突出且具有喜劇天分，因此塑造了許多令影迷難以忘懷的經典形象，如今卻突傳出死訊享壽83歲，據悉當時家人接到醫師通知表示，吳耀漢可能已於昨（9）日離世，因此希望家屬前來見最後一面。

根據《香港01》報導，吳耀漢家人已群組中確定了吳耀漢離世的消息，據悉，家人們當時接到醫生通知表示，吳耀漢可能會在昨日離世，因此才請他們到醫院見最後一面；而在醫院裡，家屬見到吳耀漢身上連接許多喉管，家人們只能在一旁默默祈禱，但最後吳耀漢仍撒手人寰。

事實上，吳耀漢出道50多年，雖然在過去作品中大多為配角，但憑著精湛演技被封為「黃金配角」，讓他戲劇邀約不斷；此外，他的父親吳海霖雖是香港九龍巴士及九龍賓館的創始人之一，但身為富二代的他一路以來卻腳踏實地深耕演技。

不過，年紀漸長的他近年來身體頻出狀況，不僅動過心臟血管栓塞手術，更在2019年曾爆出罹患慢性腎衰竭，每天需「洗肚4次」幫助清除毒素以維持生理機能，而兩年前吳耀漢接受訪問時也透露，自己已停工兩年，且只剩下一成腎功能要每天洗腎，日常活動受到很多限制，他表示，醫生不建議他換腎，之後聽力也衰退的他曾在生日許願「不要太早死」，如今病逝令人遺憾。