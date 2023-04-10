美妝KOL巧喬也在《模仿犯》演出一角。（媒體棧提供）

美妝KOL巧喬也在《模仿犯》演出一角。（媒體棧提供）

Netflix懸疑影集《模仿犯》上線開播以來話題不斷，除了主演群陣容堅強，各個演技在線氣場強大，也驚見超仙美妝KOL巧喬客串，她在IG有超過14萬名粉絲流量，這次搖身一變成為劇中一角，飾演陳博正被綁架的孫女李亦捷的朋友。過去活躍於時尚圈，多以出席各大時尚雜誌活動為主的巧喬，對於首次參演戲劇演出興奮表示：「原來演戲跟想像中的不一樣！」

她透露在片場中親眼看到吳慷仁是如何細心引導每一位演員的情緒，讓她收穫良多；由於初次挑戰演員，她緊張到不行，在拍戲過程中，甚至一度不小心將庹宗華叫成庹宗康，讓她直呼：「真是糗大了！」

當年參加過《國光幫幫忙》節目錄影的巧喬，跟主持人庹宗康早早結下了緣分，沒想到這次出演《模仿犯》，遇到了哥哥庹宗華，太慌張的結果導致喊錯名字，巧喬說：「幸好宗華哥很大器，沒有跟我這個晚輩計較，但真的好糗！」讓她對庹宗華感到又抱歉又尊敬。

這次在劇中出演的經歷也讓巧喬對戲劇表演更加感到興趣，因為這樣還去上了戲劇表演課程，接受正規演員訓練，現在的她充滿幹勁，相當期待有機會能挑戰各種類型的戲劇表演，想要證明其實美妝KOL也能有不同的面向。