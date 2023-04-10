伊林女模Hsiang(湘)被媒體報導父親是殯葬大亨台灣仁本負責人陳原，引來4名網友在新聞下方留言批評Hsiang身材，還諷刺「死人錢好賺」、「黑道二代」，Hsiang控告4人涉嫌妨害名譽，台北地檢署10日偵結起訴劉姓網友聲請簡易判決處刑，另3人獲不起訴。

23歲的Hsiang(本名陳湘儀)畢業於英國倫敦中央聖馬丁學院，念平面設計，畢業後留在當地發展，這幾年到處征戰歐美模特兒界走秀，最近還拍攝星宇航空平面照，並積極在德國、西班牙時尚界發展。

媒體日前以「新台灣之光！殯葬業仁本二代「驚人近況」曝 超狂背景遭起底」報導，Hsiang的爸爸大有來頭，殯葬業台灣仁本董事長陳原的女兒。結果引來網友留言批評，有人嘲諷「穿胸罩又沒胸？」「死人錢好賺」，也有人批評做殯葬的多是黑道，指Hsiang是「黑道二代」，Hsiang控告王姓、何姓、林姓及劉姓4網友涉嫌妨害名譽。

檢察官調查後認為，王姓、何姓、林姓3人發文內容，雖然尖酸刻薄，但與個人審美觀的價值判斷有關，難認構成犯罪，但是劉姓網友以「黑道二代」留言，足以損害Hsiang的名譽，依誹謗罪起訴。