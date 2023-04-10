隸屬力暘能源集團旗下的義暘綠電，計畫利用此次聯貸案資金償還金融機構借款，並支應太陽能電廠建置開發，為繼屏東天權四案完成後，力暘能源與中租能源接續合作打造的案場，並組構專業菁英團隊執行電廠規畫。

義暘綠電目前擇定屏東縣佳冬、枋寮約100公頃場址，建置裝置容量99MW的集結分散式地面型太陽能電廠，目前已取得部分施工許可、預計明年上半年正式商轉，完工後每年估可發電1.35億度，提供屏東縣內4萬餘戶家庭1年用電量，也可透過台電電網平台提供綠電。

遠東銀透過金融核心專長業務延伸影響力，使金流導向綠色經濟的發展，協助驅動能源轉型，綠色授信案數量及額度均逐年攀升，並獲國際財經專業媒體《亞洲金融與財經》頒發「台灣區年度最佳綠色融資案」，以及專案融資全台首座地熱電廠商轉等。

遠東銀總經理周添財表示，近年氣候變遷從預言逐漸變得真實而立體，全球產官學各界無不嚴陣以待，氣候風險議題也成為該行治理重點，將與有志一同的金融同業協力壯大綠色融資的力量，共同致力建立資本和產業的綠色生態圈，使2050淨零碳排願景成真。