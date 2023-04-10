精誠數據長暨「OneEC」負責人崔殷豪表示，透過多元電商平台銷售產品已經成為品牌營運商的日常，隨著不同電商平台的增加，電商營運與管理的複雜度也隨倍增，特別是訂單彙整複雜易錯、通路上架繁瑣耗時、商品庫存量管控不易、多通路變量不夠即時、銷售數據統整不易等。針對這些客戶痛點，精誠團隊根據服務產業多年的經驗，推出專為電商打造的多通路一站管理平台「OneEC」，透過營運加乘銷售的雙引擎，加速全通路零售轉型，透過跨通路顧客數據資料整合，推動企業第二條成長曲線。

精誠指出，「OneEC」目前整合蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo購物中心、東森購物、91APP、SHOPLINE、Cyberbiz、Shopify、pinkoi、LINE禮物、Yahoo商城、Easystore等通路平台，其他通路平台亦陸續增加中，除了支援通路API串接，更可善用「OneEC」公版格式彙整各通路來源訂單，因應各種B2C/B2B2C/C2C等不同電商類型。透過此方式協助企業解決各通路訂單格式不同，難以相容於現有ERP訂單格式的問題，並降低彙整不易且容易出錯狀況，藉以提升人員作業效益至少50％。

通路賣場透過「OneEC」一站管理彙整訂單，便可輕鬆自動計算及分配商品可銷售量，除了可託管於系統自動計算維護外，還可針對特定商品人工管理。在通路支援API串接機制下，系統可智慧偵測各通路賣場可銷售量，並根據SKU商品可出貨餘量，自動化多通路撥量，除可達到最大化接單率外，也能協助提升客單價，一年約可創造2.5倍的營收成長。