即日起至6月29日，Uber Eats 與全聯小時達每週精選一款1至19元不等的熱銷商品，聯手拚抗漲。（Uber Eats 提供）

有鑑於近八成的 Uber Eats 活躍用戶會在平台上購買生鮮雜貨，為了創造外送生活幸福感，即日起至6月29日，Uber Eats 和全聯小時達合作推出「 Uber One 會員銅板價」專區，每週推出一項1元至19元不等的熱銷商品爆殺優惠，5月4日前還可享專區內精選商品85折優惠。

4月「週週銅板價」優惠商品為牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍、絲瓜，每週將依序精選一項商品於 Uber Eats 上全聯小時達「Uber One 會員銅板價」專區販售，只要銅板價10元。尚未訂閱 Uber One 會員方案的消費者可以把握30天免費試用機會，新訂閱者將於約 48 小時後始適用本優惠活動。

根據Uber Eats 大數據統計，Uber One 推出至今，會員使用 Uber Eats 選購全聯小時達的頻率比非會員高，而每筆訂單的結單金額也比非會員高出約15％左右。雙方合作推出的 Uber One 會員專屬「週週銅板價」優惠活動，期望拉高整體業績。