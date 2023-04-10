《潘朵拉：偽造的樂園》由李智雅曾與影帝鄭雨盛有一段情，現在已不在意舊事。（Disney＋提供）

由「狗血劇教母」金順玉領軍，全新復仇大劇《潘朵拉：偽造的樂園》上檔以來收視率節節高升，更搶搭近年韓劇的「復仇」熱潮成為話題大作，曾主演《Penthouse上流戰爭》的「狗血劇女王」李智雅這次不僅要復仇還要和惡人鬥智，由她飾演的女主角洪泰拉竟是秘密組織的最強女殺手「50號」，然而日前李智雅接受韓媒訪問，被問到如果自己像《潘朵拉：偽造的樂園》一樣發現自己的人生原來是遭人精心設計的騙局，是否會展開復仇，她立刻露出甜笑說「絕對不會，我只想專注在我的幸福人生」。

《潘朵拉：偽造的樂園》故事切合近期最紅的「復仇」題材，不過李智雅忍不住為自己飾演的「洪泰拉」說話，「她不是為了復仇，我覺得只是因為有太多的惡勢力想要傷害她身邊的人，她也被迫堅強只為保護身邊摯愛」，另被問到如果男朋友有秘密，是否會選擇揭露？而過往情史豐富的李智雅曾與韓國歌王徐太志、《鋼鐵雨》影帝鄭雨盛公開交往，她大方回答「完全不會在意，過去的事就是過去了」，證明她就像自己扮演的「洪泰拉」一樣帥氣。

有「狗血劇教母」之稱的金順玉，在成功打造多部超夯狗血劇之後，就想為經典狗血韓劇《Penthouse上流戰爭》的女主角之一李智雅再打造一部精彩大作，《潘朵拉：偽造的樂園》也就此誕生。在《潘朵拉：偽造的樂園》中，李智雅飾演的洪泰拉擁有一個幸福的家庭，丈夫表在賢是一名成功企業家，更有望成為下一任韓國總統，女兒也活潑乖巧，但泰拉時常被過往的記憶糾纏，一次意外中她發現自己有不凡身手，更發現自己的人生原來被龐大的財團、政府掌控，她也因此決心展開復仇。