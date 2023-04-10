國泰台灣領袖50 ETF追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，以MSCI台灣指數成分股為母體選樣範圍，涵蓋上市及上櫃股票，再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數（Low Carbon Transition Score）的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的，協助投資人在篩選標的時，同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力。

國泰投信表示，大市值的公司通常為各領域的領頭羊，適應產業快速變化的能力強，穩定度較高，而前瞻性方面，隨國際環境與產業規則快速變化，全球已有超過130個國家承諾淨零排放，企業也必須能跟上國際供應鏈轉型的需求，因此，應對轉型浪潮時，是否有較佳的風險管理能力，也必須納入考量。

國泰台灣領袖50 ETF所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」，重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，對投資人來說，則可以一起透過投資的力量，督促台灣產業進行低碳轉型，共創永續未來。