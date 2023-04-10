政府普發現金6,000元今日開放ATM現領，搶攻這波普發商機，KKday即日起推出國內外超激省旅遊方案，主打首爾、大邱、濟州來回機票7,500元起，以及曼谷來回機票9,900元起，使用普發現金購買只要再加1,500元起。東京、大阪5日機加酒自由行，每人15,300元起，同樣使用普發現金，赴日旅遊萬元有找。針對國旅，KKday也推出「西湖度假村住宿券」雙人套房一泊三食，兩套售價6,000元，再加贈6,000元住宿抵用券，以及太平山、新竹司馬庫斯一日遊，凡購買指定出發日期，前6名下單者可享76折，每人最低1,003元，還有熱門王品集團餐券95折。

KKday持續推出超殺價格來回機票，韓國包含首爾、大邱、濟州4～6日來回機票，含行李，最低價只要7,500元起。針對韓流迷妹，獨家推出首爾來回機票，加贈SEOUL FESTA 2023開幕式演唱會門票，售價10,900元起，可以盡情享受KPOP魅力，想體驗東南亞風情，則有泰國曼谷來回機票加贈機上餐、托運行李20公斤、上網sim卡，售價9,900元起，以上機票搭配普發現金6,000元，都只要1,500元起至4,900元就能馬上出國。

針對國內旅遊，KKday同步推出獨家優惠，飯店住宿的部分，主打「苗栗西湖渡假村住宿券」平日雙人套房兩天一夜，一泊三食兩套只要6,000元，再贈送2張3,000元平日住宿抵用券，使用普發現金，相當於0元入住，再多賺6,000元！同步推出「花蓮遠雄海洋公園」兩大一小入住指定區域只要6,000元，等同75折優惠。近期若有計劃前往高雄旅遊的民眾，KKday首賣「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，為台灣首座歷史建築倉庫旅宿，在房內就可欣賞到日夜璀璨的高雄港景，即日起至6月30日搶先體驗，單人房1,599元、雙人房2,299元。

「太平山一日遊 」與「新竹司馬庫斯一日遊 」，自即日起至12月31日，凡下單出發日為6、16、26日的前6名旅客，可享有76折超殺優惠，每人只要1,003元起。想跟親朋好友聚餐，KKday獨家推出王品集團餐券95折，包含陶板屋、西提牛排、夏慕尼新香榭鐵板燒，每張679元起。