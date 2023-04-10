位於那瑪夏區的民權國小，是高雄市極偏學校，也就是俗稱「遠的要命的學校」，時值螢火蟲觀光旺季，校方為讓即將畢業的五年級學生身體力行，提出讓孩子親手烘焙餅乾，自行構思設計包裝，並結合在地生態觀光特色，於遊客聚集的地方販售，所得將用於畢旅經費，這項「畢旅追夢之旅；我可以，我來做」提案，獲得清景麟教育基金會的支持，為了幫助孩童圓夢，清景麟更號召企業志工行動力挺。

清景麟教育基金會執行長楊珮琪10日表示，清景麟教育基金會每年自發性開辦的「補助偏鄉學校計畫」，目的在補強既定教育資源上的不足，協助偏鄉學校完成夢想，那瑪夏民權國小今年度提出的「畢旅追夢之旅；我可以，我來做」計畫，籌措多少旅費，決定旅程的距離，獲得評審委員高度肯定，基金會除提供經費上的支援，更動員企業志工一起上山，陪伴孩子動手做餅乾，暖心之舉烘焙出關懷偏鄉的一本初心。

民權國小教務主任林俊銘指出，偏鄉學生因交通不便，鮮少有機會到外地旅行，加上家庭多半務農，經濟收入較不穩定，為了讓孩子在畢業之前，能夠留下美好回憶，培養自主能力，品味靠自己胼手胝足獲得的果實有多甜蜜，因而提出「畢旅追夢之旅；我可以，我來做」計畫，教育孩子想怎麼收穫，就先怎麼栽，期盼透過追夢的過程，體驗夢想成真的踏實。

清景麟表示，為了籌措畢旅經費，那瑪夏民權國小師生從材料調配、樣品塑型、送入烘焙到成品包裝，全都一手包辦，校方並特別邀請遠從台南來的專業烘焙老師郭碧瑩指導，孩子從做中學，實踐「我可以，我來做」的精神。

基金會說，孩子們利用在校一個下午的時間趕工製作，隔天一早興奮的前往銷售地點，迅速完成擺攤布置，架式十足的將事前準備好的自製行銷看板、與道具搬出來，為這趟旅程賣力付出，原本預計利用8日和9日的周休兩天時間，完售所有商品，在大家團結努力下，8日當天下午五點就全數銷售完畢，活動圓滿成功，旅途正式啟動，準備前往嚮往的墾丁，歡樂畢旅。