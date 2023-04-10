《器子》劇照，張孝全寸頭造型逼出男人味（華映娛樂提供）

犯罪動作電影《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的監製梁宏志擔任製片人，再度和導演簡學彬合作，列夫特團隊編劇，並由張孝全、李沐、婁峻碩、黃健瑋、薛仕凌、尹昭德等實力派演員共同演出。電影籌備五年，拍攝遇疫情兩度中斷，日前在台中市宣告順利殺青，這部復仇動作片充滿懸疑驚悚，基調沉鬱陰冷，歷經不同季節與氣候，導演簡學彬、張孝全、李沐在風和日麗的台中拍攝最終殺青戲，頗有撥雲見日陽光普照的意味。

張孝全在《器子》飾演「最強老爸」，是一心為妻女復仇的危險人物，片中多以性格的寸頭造型現身，充滿陽剛粗曠的男人味，魅力十足，以父愛之名復仇到底。除了大量跌打滾跑的動作戲，角色性格壓抑內斂，眉宇間閃爍殺手般的眼神，實打風格的硬漢動作招式不花哨，但卻招招足以致命，多場一鏡到底的動作設計，力道與速度感是本片一大特色，但因多年前在香港拍攝動作片，張孝全身上留下不少舊傷，因此拍攝大量動作戲時，劇組格外小心，也安排演員們在拍攝前都先接受大量的動作訓練。

黃健瑋與薛仕凌是警隊拍檔，因懷疑張孝全而一路追蹤，三人有多場精彩對手戲，黃健瑋表示除了劇本精彩之外，合作對象也是他參演的誘因，他與張孝全、薛仕凌一起拍戲，對白字字斟酌揣摩，讓他開心表示演得很過癮。薛仕凌跟張孝全則是第一次合作，拍攝過程打從內心深處感謝張孝全，隨時保持情感豐滿的狀態，與對戲的敏銳度。三位影帝級男星在拍攝現場不時討論角色間的情感脈絡，設計各自的眼神和走位，大飆演技非常精彩。