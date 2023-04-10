外聘委員中央大學土木系教授林志棟提出建言。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

外聘委員桃園地檢署主任檢察官邱文中建言。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

外聘委員-台灣透明組織副執行長廖興中提出建言。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政上任後10日首次主持「廉政會報」，重申要以「透明、公開、效率及清廉」為圭臬，並請同仁切記「熱忱、能力、效率、操守及領導風範」五大施政理念，達成「專業治理、廉能共好」施政目標，讓桃園成為科技、領先與幸福宜居城市的代名詞。

張善政在「廉政會報」展現清白執政決心，以堅定態度要求新市府團隊要以「透明、公開、效率及清廉」為圭臬，傾聽民意，用嚴謹態度和實事求是精神解決民眾需求，秉持專業、依法行政原則，重視團隊榮譽、溝通協調。

張善政也要求同仁切記「熱忱、能力、效率、操守及領導風範」五大施政理念，強調唯有堅持清廉操守，才能處事公平公正，獲得民眾認同，並責請各機關首長推動簡政便民措施，成為有效率有能力的政府。他也提到，採購招標也要謹守分際，確保招標決標過程沒有不當因素涉入，才能吸引優質廠商投標，共同讓桃園脫胎換骨，達成「專業治理、廉能共好」施政目標，並成為科技、領先與幸福宜居城市的代名詞。

張善政也非常重視且要求實踐陽光法案，上任後大力促成監察院、法務部專案同意提供新任政務人員財產申報授權服務，大幅減少繁瑣的查調財產作業，嘉惠中央機關、地方政府廣大政務人員，於剛上任政務繁忙之際，得以專心市政工作，將更多時間投入為民服務，他在會中特別感謝監察院及法務部長蔡清祥。

會中經濟發展局和捷運工程局分別就推動「企業誠信」與「捷運土地開發案廉政平臺」效益專案報告，透過舉辦「企業誠信論壇」，促進公私部門深化交流與對話，倡議與協助企業重視強化誠信治理，以厚植產業競爭力。

桃市府政風處長許志雲表示，機關採購廉政平台是以預防性思維為出發點，於標案開始前，分析潛存弊端風險供機關首長參考，並跨域結合檢、調、廉及專家學者建議，研提可行的解決方案。在施工過程也會將工程進度及相關資訊公布於平台專區網站上，強化外部監督，維護公務員勇於任事，廠商不受外力干擾，獲取合理利潤，民眾享受優良市政建設三贏共好策略。

外聘委員包括桃園地檢署主任檢察官邱文中、中央大學土木系教授林志棟、台灣透明組織協會副執行長廖興中、劉君豪律師等人，也以深厚的偵查經驗、工程背景、廉政治理及行政革新法制等面向，就市府各項業務及防弊措施執行情形於會中提出專業建言，協助市府精進相關廉政工作推動。