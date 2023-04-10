知名節目主持人阿嬌（謝雅琳）今分享，她和爸爸曾為了「男人一定要站著尿嗎」有過一段討論，結果連老公都站出來力挺。阿嬌說，男生應設身處地為同住女生著想，她們是坐下來的，如果你也不想坐到別人的尿，就該替別人想。

阿嬌臉書PO文表示，在爸媽家上廁所前要先洗馬桶，才能安心坐下來。有天她終於忍不住了，找父親溝通：「馬桶、地板都滴了尿，這樣媽媽要上廁所就會坐在你的尿上面，我覺得很不衛生。」

父親認為他都有掀馬桶蓋，怎麼可能滴，阿嬌為證明所言不假，邊講邊拉爸爸去看，爸爸一看就沉默了。這時媽媽也開口：「我每次要上廁所，都要先擦馬桶才坐得下去。」

儘管爸爸試圖解釋，強調有特別注意，不會亂噴，阿嬌回「如果你自己都知道要注意這件事了，為什麼不做得更好？多一個動作，會讓跟你住在一起的媽媽比較舒服，廁所也比較衛生，而且沒尿騷味」。最後連老公都開勸，「爸爸，你要尊重你的室友」。

阿嬌舉例，老公、兒子在家都是坐著上廁所，「這是老劉自己的規矩，從兒子小時候就教導他，男生尿尿不用脫褲子很方便，但你要考慮到跟你住在一起的女生，她們是坐下來的，如果你也不想坐到別人的尿，就要替別人想」。